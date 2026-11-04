Winschoter Kunstrolschaats Club (WKC) viert 65-jarig jubileum

WINSCHOTEN – De Winschoter Kunstrolschaats Club (WKC) viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: de vereniging bestaat maar liefst 65 jaar. Om dit feestelijke feit te vieren, organiseert de club op zaterdag 12 december een speciale jubileumreceptie.
De receptie vindt plaats van 15:00 tot 18:00 uur in de gymzaal aan de Jachtlaan in Winschoten (gelegen direct achter de Plus-supermarkt). Het belooft een gezellige middag te worden, die in het teken staat van
ontmoeting, nostalgie en sportiviteit.
Tijdens de middag is er volop de gelegenheid om samen herinneringen op te halen aan de rijke geschiedenis van de oudste kunstrolschaatsvereniging van Noord-Nederland. Er liggen foto’s en archiefmaterialen klaar om herinneringen aan oude shows en trainingen te doen herleven. Uiteraard staat er voor alle gasten een hapje en een drankje klaar.
WKC nodigt alle huidige leden, oud-leden, oud-bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen of geïnteresseerden die WKC een warm hart toedragen van harte uit om op 12 december langs te komen. Voor de catering vragen ze of bezoekers zich willen aanmelden via info@rollershow.nl of een belletje (whatsapp) naar 06-51074867
Informatie in het kort:
Datum: Zaterdag 12 december 2026
Tijd: 15:00 – 18:00 uur
LocaFe: Gymzaal Jachtlaan, Winschoten (achter de Plus)
Toegang: Gratis
Bron: Ina Schrik