‘Bijbel en Bakkie’ verhuist naar Winschoten

WINSCHOTEN – Vanuit Finsterwolde verhuist ‘Bijbel en Bakkie’ naar een centrale, goed bereikbare plek in Winschoten. Vanaf woensdag 11 november is de activiteit om de week te vinden in het ‘Sukkeloardenkerkje’ aan de Liefkensdwarsstraat 8. De inloop is van 10.00 tot 12.00 uur.
Elke twee weken organiseert Geloof in Oldambt een gezellige inloop op de woensdagmorgen, met – jawel – een Bijbel en een ‘bakkie kovvie’ of thee erbij. Speciaal voor deze gelegenheid wordt er ‘sukkeloarden’ geschonken: warme chocolademelk. Voor iedereen die het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten en samen te praten over het leven en alles wat voorbijkomt. Deelname is geheel gratis. Iedereen is welkom!
Meer informatie: kijk op geloofinoldambt.nl of social media (@Geloof in Oldambt), of neem contact op via 06-83 11 32 07.
Bron: Geloof in Oldambt