Burchtspeulers verlenen medewerking aan Museumnacht Westerwolde

WEDDE – De Burchtspeulers uit Wedde spelen, in samenwerking met lokale verenigingen,
de schaking van Allegonda tijdens de Museumnacht op 14 november bij de Burcht in Wedde.
U gaat tijdens een spannende rondgang horen wat de anderen destijds vonden van de geheime liefde van Joffer Allegonda en u gaat uiteraard getuige zijn van de schaking op het binnenterrein.
Kom in de sfeer van 1790 met hapjes en drankjes uit die tijd en aanschouw het spektakel.
Start rondgang om 20.00 uur, 21.00 uur, 22.00 uur en 23.00 uur.
Opgave is verplicht en mogelijk tot en met 13 november 17.00 uur via de mail:
deraad@dds.nl of 06 29604207
Bron: Astrid van Leiden