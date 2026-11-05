Grote vogelshow in Buurthuis De Brug

BELLINGWOLDE – Vanaf 19 november is er weer een grote vogelshow van Vogelvereniging Vogelvreugd in Bellingwolde.
In Buurthuis De Brug organiseert vogelvereniging Vogelvreugd vanaf 19 november een afdelingstentoonstelling. Leden tonen hun mooiste vogels, die worden gekeurd door keurmeesters.
De show is donderdag 19 november van 20.00 tot 22.00 uur, vrijdag 20 november van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag 21 november van 10.00 tot 12.00 uur. Ook is er een grote verloting. Voorafgaand aan de show is op donderdag de prijsuitreiking.
Bron: Stoffer Klooster