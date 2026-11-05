Kom kijken en luisteren naar kleurrijke weefsels en verhalen over weeftradities van volken over de hele wereld

FINSTERWOLDE – Mirja Wark komt dinsdag 17 november naar de Bibliotheek Finsterwolde met een expositie en lezing.
Ben je geïnteresseerd in het ambacht en de kunst van het weven over de hele wereld?
Mirja Wark toont haar weefwark en vertelt over de textiele culturen in de verre landen waar zij woonde. Zij weeft al haar hele leven; het is haar grote passie. Ze volgde diverse internationale opleidingen in weven en kunstweven. Na studie in de Verenigde Staten en Gent nam zij handweefschool De Binding in Utrecht over.
Tegenwoordig runt zij weefcentrum Golden Haand in Finsterwolde. Eerder woonde en weefde zij in o.a. Australië, Venezuela, Oman en Libië. Steeds leerde ze een nieuwe taal om zo via de lokale bevolking bijzondere, etnische en traditionele, weeftechnieken te leren. Mirja organiseerde groepsreizen langs lokale wevers en handwerkers in meerdere landen en is auteur van diverse publicaties over weven. Zij schreef o.a. een boek over het weefwerk van de Wayuu; een inheems Colombiaans volk van weefkunstenaars.
Weefwark in de Bieb
Mirja’s jarenlange omzwervingen over de aardbol leverden een schat aan weefsels, technieken en ervaringen op die zij nu graag deelt met anderen. In bibliotheek Finsterwolde toont zij haar werk en vertelt over de textiele culturen in de verre landen waar zij woonde.
Deze lezing en expositie kan gratis bezocht worden. Kom je ook? Je bent van harte welkom! Opgeven graag via de website of in de Bibliotheek.
Bibliotheek Finsterwolde
Dinsdag 17 november, 15.00 – 16.30 uur
www.groningsebibliotheken.nl/agenda
Bron: Nicole Briedé