Zonnig en droog met een frisse oostenwind

Donderdag – De donderdag start zonnig. Ook ’s middags schijnt de zon overal in Oost-Groningen volop en blijft het de gehele dag droog. Wolken krijgen vrijwel geen kans. Met een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft voelt het wel schraal aan. De maximumtemperatuur komt uit op zo’n 10°C. Vanavond blijft het helder en droog, waarbij de oostelijke wind geleidelijk wat in kracht afneemt.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar vrijdag blijft het helder en droog in onze streek. Doordat er weinig bewolking is en de frisse oostelijke stroming aanhoudt, koelt het flink af. De minimumtemperatuur daalt in ons oosten naar waarden dicht bij het vriespunt, rond de 1°C tot 2°C. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft.

Vrijdag – Morgen, vrijdag 6 november, zet het zonnige najaarsweer nog even door. De ochtend begint opnieuw zonnig en droog. Ook vrijdagmiddag is er veel zon en blijft het overal droog. Wel wordt er nog iets frissere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur ’s middags niet hoger uitkomt dan een graad of 8°C tot 9°C. Er waait een zwakke tot matige oostenwind, 2 tot 3 Bft. Pas vrijdagavond begint vanuit het noordoosten de bewolking langzaam toe te nemen, maar het blijft ook dan droog.

Tip van de redactie: Een paar prachtige dagen om er lekker op uit te trekken! Zorg wel voor een goede winddichte jas vanwege de schrale oostenwind!