DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Weener
Op 2 november vond tussen 15:45 en 17:00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener een fysieke confrontatie plaats tussen twee hondeneigenaren. Naar aanleiding van de politieaangifte en de berichtgeving in de media ontving de politie gisteren diverse tips van het publiek over de identiteit van de betrokkene. De identiteit van deze persoon is inmiddels vastgesteld. Het onderzoek naar de precieze gang van zaken is echter nog gaande. De politie roept daarom getuigen die het incident hebben gezien en informatie kunnen verstrekken over wat er is gebeurd, op zich te melden. De politie bedankt alle burgers voor hun informatie en medewerking.
Meppen
Tussen dinsdag 3 november 19:30 uur en woensdag 4 november 08:45 uur heeft op een bouwplaats aan de Friedhofsallee in Meppen een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders hebben toegang gekregen tot het omheinde bouwterrein en in totaal circa 23 meter kabel gestolen. Het ging om twee kabels van respectievelijk circa 15 en 8 meter lang, die een generator verbonden met een bouwkraan en een stroomverdeelkast. De kabels zijn in hun geheel gestolen. De omvang van de schade is momenteel onbekend. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Friedhofsallee hebben gezien in de genoemde periode, of die informatie hebben over de diefstal, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.
Haren
Tussen dinsdag 3 november 17:45 uur en woensdag 4 november 07:20 uur heeft op een bouwterrein aan de “An der Autobahn”-straat in Haren een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders hebben toegang gekregen tot het omheinde bouwterrein, waar momenteel een nieuw gebouw in aanbouw is. De daders hebben twee kabelhaspels gestolen, elk met 25 meter zware elektriciteitskabel, evenals twee waterpassen. Ze hebben ook de stroomkabel van een bouwkraan doorgesneden. De omvang van de schade is momenteel onbekend. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van het bouwterrein hebben gezien gedurende de genoemde periode, of die informatie hebben over de misdaad, contact op te nemen met de politie in Haren op 05932/72100.