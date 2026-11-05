Marechaussee vanaf maandag ingezet in Ter Apel na aanhoudende overlast

TER APEL – De Koninklijke Marechaussee begint aanstaande maandag met de ondersteuning van de politie in Ter Apel. Aanleiding is een nieuwe reeks incidenten en oplopende onrust in het dorp, waar bewoners en ondernemers te maken hebben met een explosie aan diefstallen en overlast door asielzoekers. Tegelijkertijd voeren het COA en de gemeente Westerwolde een aangepaste werkwijze in om het aantal overlastgevers op de opvanglocatie sneller te verkleinen.
De extra inzet volgt op het uitblijven van resultaat na eerder aangekondigde maatregelen. Vooral het aantal winkeldiefstallen, inbraken en insluipingen door zogenoemde “veiligelanders” explodeerde de afgelopen maanden. Er werden tientallen winkeldiefstallen per week gemeld, maar bronnen tegenover Groningen1 meldden dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.
Om de situatie in het dorp weer beheersbaar te krijgen, start volgens het COA aanstaande maandag een herziene procedure om de groep overlastgevers sneller door te plaatsen. De gemeente Westerwolde wordt nauwer bij de uitvoering betrokken om het effect van de maatregelen direct te monitoren. De Marechaussee zal vanaf maandag de reeds aanwezige politie, beveiligers en boa’s op straat versterken.