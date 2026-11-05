Mega Sinterklaasintocht Veendam

VEENDAM – Sinterklaas vaart Veendam weer binnen op zaterdag 14 november.

Nog een paar nachtjes slapen en dan vaart Sinterklaas met honderden pieten opnieuw Veendam binnen, waar hem een middag vol muziek, dans en verrassingen te wachten staat!

Live muziek aan boord van de stoomboot

De voorbereidingen zijn in volle gang. Om 12:45 uur staan Meneer Mark en Burgemeester Pleyte klaar op de Blankensteinkade om de stoomboot feestelijk te verwelkomen. En dit jaar klinkt er voor het eerst live muziek aan boord! Een heuse band vaart mee om de aankomst in de haven extra feestelijk te maken. Natuurlijk zijn ook Potloodpiet, Modepiet en Snoepjespiet weer van de partij. Zij hebben het afgelopen jaar f link geoefend en vinden zichzelf inmiddels behoorlijk beroemd…

Toch is niet alles zoals het lijkt. Perspiet liet de afgelopen dagen doorschemeren dat de reis door Nederland dit jaar niet helemaal zonder slag of stoot verloopt. Er liggen nogal wat bruggen op de route, en aan veel daarvan wordt hard gewerkt. Wat dat betekent voor de aankomst in Veendam? Dat blijf t nog even een verrassing!

Wat doen de pieten eigenlijk in Spanje?

Ieder jaar komen de pieten naar Veendam, maar wat ze de rest van het jaar in Spanje doen, blijf t altijd een groot geheim. Meneer Mark wil het dit jaar weleens precies weten. Hoe leer je eigenlijk over de daken lopen? Gaan pieten ook naar school? En wie bak t al die speculaas? Er wordt zelfs gefluisterd over een heel bijzonder boek… Of de pieten iets gaan verklappen? Voorlopig houden ze hun lippen stijf op elkaar. Geheim is geheim!

Help Meneer Mark en stop jouw brief in de brievenbus!

Meneer Mark heeft een plan om de pieten toch aan het praten te krijgen, en daarvoor heeft hij de hulp nodig van alle kinderen uit Veendam. Vanaf dinsdag 10 november staat er een speciale brievenbus in de winkel van De Jongens van Hipbedrukt op de Promenade. Daarin kunnen kinderen hun brief aan Sinterklaas stoppen, met al hun vragen over het leven van een piet. Wil je weten hoe pieten slapen, wat ze eten of hoe ze leren door de schoorsteen te klimmen? Schrijf een brief aan Sinterklaas met jouw vraag en doe hem in de brievenbus! Meneer Mark neemt de brievenbus zaterdag mee naar het Raadhuisplein. Wie weet lukt het de pieten dan niet meer om alles geheim te houden…

Ook Bakpiet en Perspiet komen weer mee naar Veendam, en dit jaar is er zelfs een nieuwe piet bij! Sportpiet maakt zijn debuut in Veendam en houdt van bewegen, dus de kinderen kunnen zich maar beter goed opwarmen. Perspiet heeft bovendien groot nieuws, maar wil daar pas op zaterdag meer over vertellen…

Terwijl de pieten het publiek op het Raadhuisplein vermaken met een muzikale show vol nieuwe liedjes, maakt Sinterklaas een feestelijke rondrit door het centrum van Veendam op zijn trouwe paard Ozosnel. Natuurlijk ontbreken ook het slagwerkensemble van Sinterklaas en de speciale voertuigen van de pieten niet. Zoals ieder jaar is er voor iedereen de kans om Sinterklaas persoonlijk de hand te schudden in de Promenade en op het Raadhuisplein, waar hij na zijn rondrit zijn grote entree maakt. En net als vorig jaar krijgt Sinterklaas ook dit jaar weer een feestelijk afscheid in Veendam. Hierover later meer…

Kom het feest meevieren op zaterdag 14 november tijdens de Mega Sinterklaasintocht in Veendam! De danspieten staan te springen om met de kinderen te dansen, de pepernoten zijn aan boord en het pakjesruim zit vol cadeautjes. Wie weet verklappen de pieten toch nog een geheimpje…

Bron: Peter Panneman