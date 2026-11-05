Niemans Meul’n in Veelerveen krijgt nieuwe roeden: molenaar kijkt uit naar eerste draaidag

VEELERVEEN – Na bijna drie jaar stilstand komt er eindelijk weer beweging in Niemans Meul’n in Veelerveen. De kleinste korenmolen van de provincie Groningen krijgt nieuwe roeden en wordt daarmee klaargemaakt voor de toekomst. Molenaar Jacqueline Sollart kijkt ernaar uit om de molen binnenkort weer wekelijks te laten draaien.

Niemans Meul’n heeft een bijzondere geschiedenis. De molen werd in 1916 gebouwd in opdracht van H. Vos door molenmaker P. Wiertsema uit Beerta. Daarbij werd houtwerk gebruikt dat afkomstig was van een oudere watermolen aan het Koediep in Midwolda. Oorspronkelijk was dit een poldermolentje dat rechtstreeks op de grond stond.

Nadat de molen buiten bedrijf was geraakt, raakte hij in verval. Uiteindelijk werd hij voor het symbolische bedrag van één gulden overgedragen aan de gemeente. Na een grondige restauratie door molenmakerij Roemeling werd de molen op 14 mei 1965 opnieuw in gebruik genomen. In 2002 vond een omvangrijke restauratie plaats. In 2023 kreeg de molen opnieuw een grote onderhoudsbeurt, waarbij onder meer de kap en de bekleding werden vernieuwd.

De molen werd bijna drie jaar geleden uit veiligheidsoverwegingen stilgezet nadat bij een landelijke controle haarscheurtjes in de lassen van de metalen roeden waren ontdekt. Aanleiding voor de uitgebreide controles was een roedebreuk bij een andere molen in Nederland. De roeden van molens werden daarop met ultrageluid onderzocht.

Ook bij Niemans Meul’n kwamen gebreken aan het licht. Hoewel de roeden nog maar 24 jaar oud waren, werd besloten de molen direct stil te zetten. Herstel door de lassen aan de binnenkant te repareren bleek niet mogelijk. Nieuwe roeden waren noodzakelijk, maar daarvoor moest eerst financiering worden gevonden.

Voor Sollart betekende dat een lange periode van wachten. Helemaal stilzitten deed ze ondertussen niet. Ze bleef de molen regelmatig onderhouden, onder meer door te stofzuigen en kleine werkzaamheden uit te voeren, zoals het bestrijden van houtworm. Draaien was echter niet meer mogelijk.

Nieuwe Oud-Hollandse roeden

Inmiddels is er geld beschikbaar gekomen voor het herstel. De oude roeden zijn door Nieman Molenbouw uit Adorp inmiddels grotendeels ontmanteld. In molentermen wordt dat ‘kaal zetten’ genoemd. Het hekwerk, de fokken en de latten zijn verwijderd, zodat alleen de kale roeden nog in de molen zitten.

De nieuwe roeden worden uitgevoerd in de zogenoemde Oud-Hollandse uitvoering. Dat betekent dat de molen er straks ook qua uiterlijk iets anders uit zal zien. Na het plaatsen van de nieuwe roeden worden ter plaatse de heklatten weer aangebracht. Vervolgens moet het geheel worden afgesteld. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden nog ongeveer twee weken in beslag.

Dat de opdracht bij Nieman Molenbouw terechtkwam en niet bij een andere molenmaker, heeft volgens Sollart te maken met een eerlijke verdeling van de opdrachten tussen de twee molenmakers.

Klaar voor de toekomst

Volgend voorjaar krijgt de molen nog een schilderbeurt. Daarmee wordt het herstel afgerond en is Niemans Meul’n weer klaar voor de toekomst.

Voor Sollart is vooral het vooruitzicht dat de wieken binnenkort weer kunnen draaien bijzonder. Na bijna drie jaar wachten kan ze haar werkzaamheden als molenaar weer volledig oppakken. Ze kijkt er dan ook enorm naar uit om de molen binnenkort weer wekelijks in beweging te zetten.

Hieronder een video van de molen, gemaakt in mei 2025 door Malou Vos.

De video vindt u ook HIER.

Foto’s: Catharina Glazenburg