Ontdek de sterren tijdens een sterrenkundewandeling in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Wie meer wil weten over de sterrenhemel, kan op donderdag 19 november meelopen met een sterrenkundewandeling vanuit Bibliotheek Vlagtwedde. Onder leiding van een ervaren gids ontdekken deelnemers de sterren en maken ze kennis met de wonderen van het heelal.
De wandeling begint om 19.00 uur bij de bibliotheek en is maximaal twee kilometer lang. Na afloop keren de deelnemers terug naar de bibliotheek, die het start- en eindpunt vormt. De activiteit is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Ook thuis kunnen bezoekers van de bibliotheek de sterrenhemel verder verkennen. Bij de bibliotheek is namelijk een telescoop te leen, waarmee je de sterren van dichtbij kunt bekijken. Een handige app helpt je daarbij op weg.
De sterrenkundewandeling vindt plaats op donderdag 19 november van 19.00 tot 20.15 uur. Deelname is gratis, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek. Aanmelden is verplicht. Bij slecht weer kan de wandeling worden geannuleerd. Aangemelde deelnemers ontvangen hierover bericht.
Praktische informatie
Datum: donderdag 19 november 2026
Tijd: 19.00 – 20.15 uur
Locatie: Bibliotheek Vlagtwedde, Dr. P. Rinsemastraat 7
Kosten: gratis
Aanmelden via de balie of via groningsebibliotheken.nl
Bron: Lilian Zielstra