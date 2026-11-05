Opdat we niet vergeten: Shoah herdenking in Winschoten

WINSCHOTEN – Dinsdagavond vond bij het Joods monument aan de Venne in Winschoten de jaarlijkse Shoah-herdenking plaats. We stonden stil bij de 456 Joodse inwoners van de huidige gemeente Oldambt die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn vermoord.
De herdenking werd georganiseerd door Stichting Joods Verleden Winschoten. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken van burgemeester Cora-Yfke Sikkema en Foppe Walters.
In haar toespraak vertelde burgemeester Sikkema het verhaal van de familie Israëls. Vader Mourits, moeder Jenni en hun twee zoons Johan Louis (11) en Berth (4) woonden in Winschoten. Tijdens de oorlog werden ze steeds verder buitengesloten. Op 19 november 1942 werden ze alle vier vermoord in Auschwitz.
De burgemeester stond ook stil bij het belang van het bewaren en doorvertellen van persoonlijke verhalen. Van veel slachtoffers zijn alleen nog namen en data bekend. Hun persoonlijke verhalen zijn vaak verloren gegaan.
Ook benadrukte zij de omvang van het verlies: slechts 8 procent van de Joodse inwoners van onze gemeente overleefde de Tweede Wereldoorlog. Maar liefst 91 procent kwam om het leven.
We herdenken hen. En we blijven hun namen en verhalen doorvertellen, zodat zij niet worden vergeten.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt