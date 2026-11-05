Première documentaire ‘Jeugdkamp Sellingen’

SELLINGEN – Op 6 november vindt er een speciale dag plaats in het teken van het jeugdkamp dat in de jaren 1942 tot 1975 in de bossen van Sellingen was gevestigd. Op die dag wordt de documentairefilm ‘Jeugdkamp Sellingen’, gemaakt door Film©lub Sellingen, voor het eerst getoond aan iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend aan de film. En dat zijn er meer dan ze hadden durven dromen. ‘Jongetjes van toen’, groepsleiders, leerkrachten, andere personeelsleden of nazaten maar ook mensen die op een andere manier met het jeugdkamp te maken hebben gehad of in de archieven zijn gedoken.
Op deze feestelijke dag worden zij ontvangen in de nieuwe barak van Kamp de Beetse door de 4 leden van de filmclub. Na de lunch wordt iedereen in stijl vervoerd naar het voormalige terrein van het kamp aan de Dennenweg. Aan deze weg komt, bij de ingang van de parkeerplaats, een prachtige markering gemaakt door kunstenaar Marco Dijkstra, dat aangeeft waar de toegangsweg naar het kamp is.
Achter het kamp lag een voetbalveld met er tussenin ‘de Kuil’ zoals het in de volksmond werd genoemd. De doelen staan er nog, het veld is vol gezet met bomen en de kuil is er nog steeds maar was aardig overwoekerd. In overleg met Staatsbosbeheer is deze kuil weer geëgaliseerd.
Omdat veel Sellingers geen idee hebben waar het jeugdkamp heeft gelegen en jongens van toen de plek niet meer hebben kunnen vinden, heeft de filmclub in de kuil een plek gecreëerd waar de geschiedenis weer tot leven komt. Er zijn subsidies aangevraagd bij verschillende fondsen en gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer om dit mogelijk te maken. In de kuil zijn bankjes geplaatst, gemaakt door zorgboerderij de Spinberg, die de barakken symboliseren. Op ieder bankje is middels een plattegrond met arcering duidelijk gemaakt om welke barak het gaat en kun je erachter komen wat er in die barak gebeurde door de QR code te scannen. In het midden symboliseert een houten plak de plek van de vlag waar zovele verhalen over zijn verteld.
Deze plek, waar de geschiedenis weer tot leven komt, zal vrijdag 6 november om 13:30 uur officieel worden onthuld door burgemeester Jaap Velema. Hierbij zijn ook dorpsgenoten en andere belangstellenden van harte welkom!
Daarna gaat de groep genodigden terug naar Barak de Beetse en zal de film als eerste aan hen worden vertoond. Op 27 en 28 november volgen er in Sellingen filmavonden voor overige belangstellenden. De vrijdagavond is inmiddels uitverkocht!
Bron: Wilma Musters