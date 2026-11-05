Speciale gratis kersteditie kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’

WINSCHOTEN – Vrijdag 13 november start een speciale kersteditie van de kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’. In zes praktische workshops leren deelnemers hoe ze gezonde, makkelijke en betaalbare maaltijden kunnen maken.
Gert Engelkens, wethouder Sport en Gezondheid: ‘De kerstdagen komen er weer aan, dat betekent dat veel mensen weer na gaan denken over wat er op tafel moet komen tijdens de kerstdagen. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we de kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’ iets aangepast. Want, ook tijdens Kerst kan een maaltijd makkelijk te bereiden, betaalbaar, gezond en lekker zijn.’ Tijdens de cursus gaan de deelnemers aan de slag met gerechten die ook thuis goed te maken zijn. Een voedingsdeskundige begeleidt de groep en geeft praktische uitleg over onder meer gezonde voeding, portiegroottes, etiketten lezen en slimme keuzes in de supermarkt. De cursus is dus niet alleen gericht op de kerstdagen, maar juist ook hoe eet je nou gewoon goed, nu, rondom de feestdagen maar ook in het nieuwe jaar!
Zes verschillende thema’s
Iedere workshop heeft een eigen thema. De deelnemers beginnen met recepten lezen en smaken ontdekken. Daarna leren zij hoe ze bestaande gerechten gezonder kunnen maken en welke producten ze eenvoudig kunnen vervangen door een gezonder alternatief.
Ook komen omgaan met verleidingen en het volhouden van gezonde gewoontes aan bod. De laatste workshop staat in het teken van vieren, met een feestelijke afsluiting en gezond bakken.
En natuurlijk: iedere week samen koken en proeven.
Oldambt Gezond
‘Gewoon Goed Eten’ is onderdeel van het programma Oldambt Gezond van de gemeente Oldambt. Gezond eten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het gaat juist om kleine keuzes die je makkelijk kunt inpassen in je dagelijks leven.
Dus, voor iedereen die gezonder wil eten en inspiratie op wil doen voor de kerstdagen, doe vooral mee. Ook voor mensen met een druk leven staat de praktische aanpak centraal: gemakkelijke recepten en tips die passen bij het dagelijks leven.
Praktische informatie
Deze speciale gratis editie loopt van vrijdag 13 november tot en met 18 december 2026 en is gratis. De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 13.00 uur bij de Bovenburen 72 in Winschoten. Aan de cursus kunnen inwoners van 25 jaar en ouder uit de gemeente Oldambt meedoen. Deelnemers krijgen begeleiding, een receptenboek en cursusmap. Er is plek voor 12 tot 16 deelnemers.
Aanmelden kan via info@healthyageingarchitect.nl of via het online aanmeldformulier: https://forms.gle/N7MgQXJA8vxo8z4K6
Kook mee, doe nieuwe ideeën op en ontdek hoe gewoon goed eten ook thuis makkelijk vol te houden is.
Bron: Gemeente Oldambt