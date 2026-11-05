Swingende blues-avond in Ons Noabershoes met de 5-koppige formatie BLUES4LIFE

VEELERVEEN – Zaterdag 28 november komt de 5-koppige formatie BLUES4LIFE naar MFA Ons Noabershoes.
Blues4Life bestaat uit 5 ervaren muzikanten. Ze spelen bluesmuziek uit de jaren ’50 tot hedendaagse blues, met hier en daar uitstapjes naar de bluesrock, waarbij ook mooie ballads niet worden geschuwd. De oude bluesmuzikanten uit de jaren ’50 zullen zoals verondersteld bekend zijn en bij de moderne blues moet je denken aan muziek van The Black Crowes, Joe Bonamassa, Walter Trout, maar ook aan de swingende funkblues van Mike Zito. Zangeres is Vera van de Belt. Zij heeft haar muzikale credits in het verleden ruimschoots verdiend bij diverse bands. De gitaristen zijn Abel Woldhuis en het jonge supertalent Bram Dubbelboer, beide afwisselend op zowel solo als slag. De ritmesectie bestaat uit Dave Sahetapy op drums en Bart de Glint op bas.
Zaterdag 28 november kunt u ze horen en zien in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang van het concert is 20:30 uur. Zaal open: 20:00 uur.
Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.
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Bron: Pieter Huttinga