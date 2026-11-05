Veel aandacht deze week voor Beverley Kenney en Diana Panton.
En…weer veel info over de musici van deze avond!
Keep jazzin’!
Playlist :
01 – Bossa Italiana – Allessandro Alessandroni (album E il suo complesso)
02 – On A Clear Day – Ernie Andrews (album This Is Ernie Andrews)
03 – You’re So Beautiful – Capp Pierce Big Band (album Juggernaut Strikes Again!)
04 – Li’l Darling – Frank Capp (album In A Hefti Bag)
05 – Lately – Gerald Wilson (album The Complete Pacific Recordings)
06 – Ona and Four – Jack Wilson (album Something Personal)
07 – Lonely and Blue – Eddie Safranski (album Bear Records- Safranski Rocks!)
08 – The Surrey With The Fringe On Top – Beverly Kenney (album Snuggled On Your Shoulder)
09 – Born To Be Blue – Beverley Kenney (album Born To Be Blue)
10 – Try A Little Tenderness – Beverley Kenney (album Sings For Playboys)
11 – These Boots Are Made For Walking – Emilie-Claire Barlow (album Live in Tokyo)
12 – Who Cares? – Diana Panton (album Red)
13 – If The Moon Turns Green – Diana Panton (album If The Moon Turns Green)
14 – Raunchy – Ernie Freeman (album Action Planet)
15 – Percolator – The Ventures (arr. Ernie Freeman)
Toppyjazz Mix (aflevering 359)
Veel aandacht deze week voor Beverley Kenney en Diana Panton.