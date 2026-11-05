Veteranenombudsman maakt kennis met nieuw bestuur VOC Winschoten

WINSCHOTEN – Veteranenombudsman Reinier van Zutphen bezocht woensdag het Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC) in Winschoten om kennis te maken met het pand en het nieuwe bestuur. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke maaltijd. „We hebben een informele dinermeeting. Heel stoer gezegd, maar ja, het is zo”, vertelt voorzitter Harma van der Laan.
Het bezoek was onderdeel van Van Zutphens driedaagse werkbezoek aan Groningen. Een specifiek probleem stond niet centraal. De aanwezigen wisselden vooral informatie uit, onder meer over de inloop voor veteranen. „Wat kunnen wij doen? Wat kunnen jullie doen? Hoe pakken jullie dat aan? Wat hebben jullie voor inloop?”
„Het is eigenlijk een beetje de verbinding zoeken met elkaar”, zegt Van der Laan. Dat contact is volgens haar belangrijk wanneer veteranen hulp nodig hebben. „Als er problemen zijn met veteranen, dan kun je natuurlijk op hem terugvallen.”
Het VOC heeft zelf nog geen beroep op de ombudsman gedaan, maar helpt bezoekers wel bij contact met andere instanties. Met toestemming van de bezoeker neemt het centrum contact op en geeft het door wat er speelt.
Meer bezoekers
Het centrum zit inmiddels negen maanden aan de Langestraat 110. Die plek trekt volgens Van der Laan meer mensen. „Wij hebben nog nooit zoveel inloop gehad, eerlijk gezegd.” Op woensdag en vrijdag komen gemiddeld vijftien bezoekers langs. Richting de feestdagen ziet ze de aanloop verder toenemen.
Naast veteranen zijn ook andere geüniformeerden en belangstellenden welkom. Het centrum biedt daarmee ook een ontmoetingsplek voor mensen die zich eenzaam voelen. „Gewoon lekker met elkaar in gesprek gaan en gewoon informeel bij elkaar zitten”, zegt Van der Laan. „Niks moet, alles mag.”
Malou Vos
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