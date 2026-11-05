Vrijwilligers Molenstichting Midden- en Oost-Groningen genomineerd voor landelijke erfgoedprijs

GRONINGEN – Molenstichting Midden- en Oost-Groningen uit Siddeburen is één van de twaalf finalisten van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2026. Het vrijwilligersteam vertegenwoordigt de provincie Groningen en maakt kans op de hoofdprijs van €10.000. Het publiek kan vanaf 1 november tot en met 1 december stemmen op zijn favoriete team via www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl.

Bij Molenstichting Midden- en Oost-Groningen zetten 48 vrijwilligers zich in om molens te laten draaien en hun verhalen door te geven. Molenaars, molengidsen, klussers en vrijwilligers achter de schermen brengen ieder hun eigen kennis en vaardigheden mee. Samen onderhouden ze de molens, ontvangen ze bezoekers en organiseren ze wandel- en fietstochten, workshops en activiteiten voor scholieren en internationale studenten. Ook leidt de stichting zelf nieuwe vrijwilligers op om molens te bedienen en te onderhouden. Inmiddels maken ook andere molenorganisaties gebruik van deze opleiding.Daarnaast werkt het team aan bijzondere projecten, zoals de terugkeer van een historische Bronsmotor waarmee een korenmolen ook bij windstilte kan draaien. In 2023 won de stichting de VriendenLoterij Molenprijs voor de reparatie van molen De Noordstar in Noordbroek, die in 2024 door prinses Beatrix werd heropend. Met hun enthousiasme en vakkennis houden de vrijwilligers zowel de molens als het bijbehorende ambacht levend.

De Erfgoedvrijwilligersprijs zet jaarlijks de onmisbare inzet van vrijwilligers in de erfgoedsector in de schijnwerpers. In samenwerking met Stichting OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) zijn uit 124 aanmeldingen twaalf finalisten geselecteerd, één uit iedere provincie. Van musea en molens tot bijzondere lokale erfgoedinitiatieven: de finalisten laten zien hoe veelzijdig en waardevol vrijwilligerswerk in de erfgoedsector is.

Vanaf 1 november kan het publiek stemmen op de twaalf finalisten van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2026. Stemmen kan tot en met 1 december via www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl. Op de website presenteren alle vrijwilligersteams zich in een korte video.Naast het publiek brengt een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van voormalig minister van OCW Ingrid van Engelshoven, haar oordeel uit. De publieksstemmen en het juryoordeel bepalen ieder voor 50% de einduitslag.



Op vrijdag 11 december 2026 maakt minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de winnaar bekend. Het winnende vrijwilligersteam ontvangt €10.000. De teams die op de tweede en derde plaats eindigen, ontvangen ieder €5.000. De helft van het prijzengeld is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan teamactiviteiten. De andere helft is bestemd voor het bevorderen van kennisoverdracht binnen het vrijwilligerswerk.

De Erfgoedvrijwilligersprijs is in 2020 in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het Nederlandse erfgoed. Met de prijs krijgen bijzondere vrijwilligersteams de erkenning en waardering die zij verdienen. De Erfgoedvrijwilligersprijs wordt georganiseerd door Stichting Nederland Monumentenland, in samenwerking met Stichting OPEN en in opdracht van het ministerie van OCW.

Bron: Stichting Nederland Monumentenland/Erfgoed in Groningen

De video: