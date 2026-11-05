Zes fracties willen Marktplein openstellen voor parkeren tijdens bouw gemeentehuis

WINSCHOTEN – Gemeentebelangen Oldambt (GBO), VVD, PVV, CDA, VCP en D66 willen dat het Marktplein in Winschoten tijdelijk wordt opengesteld als parkeerterrein voor bezoekers van de binnenstad. De partijen dienen tijdens de raadsvergadering van 11 november gezamenlijk een motie in.
Door de bouw van het nieuwe gemeentehuis is een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen in het centrum verdwenen. Dat leidt tot zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad. Meer dan honderd ondernemers hebben inmiddels aangedrongen op tijdelijke parkeergelegenheid op het Marktplein.
Volgens de indieners moet het voor bezoekers gedurende de bouwwerkzaamheden mogelijk worden om van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur op het plein te parkeren. Op vrijdag moet dat kunnen tot 21.00 uur.
Het college heeft eerder aangegeven dat parkeren op het Marktplein risico’s oplevert voor de draagkracht van de ondergrond en de aanwezige archeologische waarden. Volgens de indieners zijn echter geen concrete technische berekeningen overgelegd waaruit blijkt dat tijdelijk parkeren onverantwoord is. Daarbij wijzen zij erop dat het plein nu al dagelijks toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer.
Met de motie wordt het college verzocht om zo spoedig mogelijk de benodigde verkeersprocedure te doorlopen en het Marktplein tijdelijk als parkeervoorziening beschikbaar te stellen. Alleen wanneer objectieve en controleerbare gegevens aantonen dat parkeren daadwerkelijk onverantwoord is, zou daarvan moeten worden afgezien. De fracties vinden dat de bereikbaarheid van het centrum voor inwoners, bezoekers en ondernemers tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis zoveel mogelijk gewaarborgd moet blijven.
Bron: Albert Kuiper, Fractievoorzitter Gemeentebelangen Oldambt