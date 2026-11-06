De Driehoek maakt zich op voor Sinterklaas en Kerst

VRIESCHELOO, VEELERVEEN – Langzamerhand kruipen we naar de feestdagen toe. Ook buurtvereniging De Driehoek bereidt zich voor op de feestelijke periode die komen gaat. Op woensdag 25 november organiseren ze in dorpshuis ’t Ganzenust een Sinterklaasbingo en pietendisco voor kinderen. Ieder kind is welkom en voor ieder kind is er een kadootje. Opgave vooraf is noodzakelijk. De middag start om 14.45 en duurt tot 16.15 uur.
Dinsdag 8 december staat in het teken van ‘samen creatief de kerst in’. ’s Middags van 15.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen in ’t Moment in Veelerveen hun eigen kerstbakjes maken (bakje en oase zelf meenemen). Ook hier zijn alle kinderen welkom.
’s Avonds van 18.30 tot 20.30 uur kunnen volwassen tijdens een kerstworkshop in ’t Moment een kersttoef maken. Dit kon vorig jaar op veel enthousiaste deelnemers rekenen. Dit jaar zijn er ook alweer veel aanmeldingen. In verband met aanschaf van materialen is aanmelding voor de workshop ook nodig. Voor zowel de middag als de avond geldt dat er ook gezorgd wordt voor de inwendige mens met ranja, koffie, thee en lekkers erbij.
Aanmelden voor de Sinterklaasbingo en pietendisco en kerstworkshops kan via bvdedriehoek@outlook.com
Bron: Carin Roggen