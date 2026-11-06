De SP in Groningen presenteert concept kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen

GRONINGEN – De kandidatencommissie van de SP presenteert de conceptlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar.
De commissie stelt de leden voor om huidig Statenlid Fenna Feenstra (Garrelsweer) als lijsttrekker te benoemen. Op de tweede plek staat de eerste nieuwkomer Kinne Hogeweg (Groningen), gevolgd op plek drie door voormalig Statenlid Lian Veenstra (Holte, Onstwedde). De plekken vier en vijf worden ingenomen door nieuwkomers Jitske Wielers (Groningen) en Nick van Leeuwen (Heiligerlee).
Niels van der Wijk (regiobestuurder): “We zijn ontzettend trots op deze conceptlijst. We weten de ervaring van Fenna en Lian te combineren met drie jonge, nieuwe kandidaten die of in hun afdelingen of bij de SP jongeren hun talenten volop hebben laten zien.” Volgens van der Wijk geeft deze mix van ervaring en jeugdig elan alle vertrouwen in een mooi resultaat bij de Statenverkiezingen volgend jaar.
De komende weken spreken de leden van de SP in de provincie Groningen over de conceptlijst en het conceptprogramma, definitieve vaststelling zal plaatsvinden tijdens een gezamenlijke regionale vergadering op 19 december.
Bron: Jurrie Huisman