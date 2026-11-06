EDR versterkt samenwerking rond Wunderline en grensoverstijgende spoorverbindingen

REGIO – De Eems Dollard Regio (EDR) ziet goede mogelijkheden om het netwerk Ketenmobiliteit Wunderline in de toekomst bij de EDR onder te brengen en de samenwerking te verbreden naar andere grensoverstijgende spoorverbindingen en mobiliteitsinitiatieven. Het doel is om spoorprojecten in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland beter met elkaar te verbinden en de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de noordelijke grensregio te verbeteren.



Van de Wunderline naar een samenhangend spoornetwerk

Sinds 2015 werken overheden, vervoersorganisaties en regionale partners binnen het netwerk

Ketenmobiliteit Wunderline samen aan betere mobiliteit tussen Groningen en Bremen. De ambitie reikt verder dan deze verbinding alleen. Ook de samenhang met andere spoorinitiatieven, zoals de

Nedersaksenlijn en de Regiopa-verbinding tussen Emmen, Coevorden en Bad Bentheim, biedt kansen

om de grensregio beter bereikbaar te maken. Door deze ontwikkelingen met elkaar te verbinden, kunnen partners kennis en contacten delen, nieuwe gezamenlijke projecten ontwikkelen en de grensoverstijgende samenwerking versterken. In gesprek over de toekomst van het netwerk bij de EDR



De betrokken organisaties hebben in 2024 besloten het netwerk tot 2027 voort te zetten. Het is de

bedoeling het netwerk daarna organisatorisch bij de EDR onder te brengen en de samenwerking

structureel in de regio te verankeren. Naast spoor en openbaar vervoer is er ruimte voor aanverwante thema’s zoals arbeidsmarkt, onderwijs en toerisme.



Thomas Berling begeleidt de volgende fase

Thomas Berling zal zich vanaf 1 november 2026 namens de EDR inzetten voor de verdere ontwikkeling van het netwerk. Als jarenlang burgemeester van de gemeente Nordhorn (D) – een functie die hij sinds 2011 bekleedt en tot en met 31 oktober 2026 vervulde – brengt hij ruime bestuurlijke ervaring en specifieke kennis op het gebied van grensoverstijgende spoor- en mobiliteitsontwikkeling mee.



Berling heeft de succesvolle reactivering van het regionaal personenvervoer per spoor in de Grafschaft Bentheim jarenlang actief begeleid en mede vormgegeven. Vooral de ontwikkeling van de Regiopa-verbinding van Bad Bentheim via Nordhorn en Neuenhaus naar het Nederlandse Coevorden behoort al lange tijd tot zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Daarnaast beschikt hij dankzij zijn bestuurlijke werkzaamheden en zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van Bentheimer Eisenbahn AG over een uitgebreid netwerk in de Duits-Nederlandse grensregio.



Thomas Berling over zijn nieuwe functie:

„De verdere ontwikkeling van grensoverstijgende spoorverbindingen ligt mij bijzonder na aan het hart. De succesvolle reactivering van het regionaal personenvervoer per spoor in de Grafschaft Bentheim laat zien welke kansen moderne spoorverbindingen bieden voor inwoners en de economische ontwikkeling van een regio. Nu is het zaak om de Wunderline, de Regiopa en de Nedersaksenlijn sterker met elkaar te verbinden en samen met onze Nederlandse en Duitse partners de volgende stappen te zetten. Ons doel moet een grensregio zijn waarin de grens in het dagelijks leven steeds minder een rol speelt. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaringen en contacten in te zetten voor de werkzaamheden van de EDR.”



Met de intensievere samenwerking wil de EDR bestaande netwerken behouden, synergie tussen de

verschillende spoorprojecten benutten en nieuwe initiatieven stimuleren. Daarmee draagt de EDR bij

aan haar strategische doelstelling voor 2027–2030: een aantrekkelijke en goed verbonden regio waarin grensoverstijgende mobiliteit en samenwerking volop mogelijkheden bieden.



Samen werken aan een aantrekkelijke en goed verbonden regio

Thijs Zondag, projectleider Wunderline bij de provincie Groningen: „Ik ben blij dat de samenwerking

die we binnen het netwerk Ketenmobiliteit Wunderline hebben opgebouwd, bij de EDR een mooi vervolg kan krijgen. Het netwerk heeft partners aan beide kanten van de grens dichter bij elkaar gebracht. Bij de EDR kunnen we hierop voortbouwen en de samenwerking verbreden naar andere verbindingen en thema’s zoals onderwijs, arbeidsmarkt en toerisme.”

Vincent ten Voorde, directeur van de EDR, benadrukt: „Goede grensoverstijgende mobiliteit is van groot belang voor inwoners, werknemers, studenten en bezoekers aan beide kanten van de grens. Door de Wunderline te verbinden met andere spoorverbindingen en regionale ontwikkelingen willen we als EDR bijdragen aan een beter bereikbare, duurzamere en economisch sterkere regio.”

Bron: EDR