Ernstig gewonde bij eenzijdig ongeval op N976 bij Sellingen

Foto: Catharina Glazenburg
- Gerben van Ijken - Gemeente Westerwolde, Groningen1

SELLINGEN – Op de Ter Apelerstraat (N976) bij Sellingen heeft vrijdagochtend vroeg een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto is in een flauwe bocht in de weg tegen een boom aan gereden. Hierbij is één persoon zeer ernstig gewond geraakt.

De hulpdiensten kregen rond 05:20 uur een melding van het ongeval. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte toedracht van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de omstandigheden rondom het ongeluk.

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