Floris Schakelaar van Switch Network winnaar Jonge Ondernemersprijs 2026

GRONINGEN – Ondernemer Floris Schakelaar van Switch Network heeft de Jonge Ondernemersprijs 2026 gewonnen. Dit is donderdagavond bekend gemaakt tijdens de finaleshow in de Martinikerk in Groningen.
Elk jaar strijden jonge ondernemers uit Friesland, Groningen en Drenthe voor de felbegeerde titel. Aan de titel hangen extra prijzen, zoals een post-HBO opleiding van Essenzo Business School ter waarde van € 6.000,- aangeboden door Snelstart, een adviestraject van NOM, een lidmaatschap van JNO, een advertentiepagina van Mediahuis, en natuurlijk eeuwige roem. Naast de winnaar van dit jaar maakten Iris de Boer (Camperplaats en Jachthaven De Appelhof in Wommels) en Marjet Kerkstra (VR Bieb) ook kans op deze prijs.
De jury, bestaande uit zakelijke professionals, heeft de winnaar geselecteerd op basis van de videopitch, SharkTank, scans door Deloitte en bedrijfsbezoeken.
“Een terechte winnaar met een unieke oplossing voor een herkenbaar probleem, waardoor radioreclame opeens voor iedere ondernemer betaalbaar en toegankelijk wordt”, aldus Jan Harmen Akkerman, juryvoorzitter van de JOP.
Bron: JOP