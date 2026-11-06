Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1, Uitgelicht

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.

Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-Gerard Tiben over Groningen Gronings Mooiste. De jaarlijkse mountainbike- en graveltocht in Ter Apel
-Kineke Kuper namens Biblionet met de activiteiten en een Grunnigs verhoal
-Jan Hebers vertelt over de aankomst van Sint in Vlagtwedde

-Jetsko Strockmeijer vertelt over het Concert van Duo Diva Doatsie Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele.

Samenstelling en presentatie: Geert Smit en de techniek wordt verzorgd door Bert Korvemaker.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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