Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-Gerard Tiben over Groningen Gronings Mooiste. De jaarlijkse mountainbike- en graveltocht in Ter Apel
-Kineke Kuper namens Biblionet met de activiteiten en een Grunnigs verhoal
-Jan Hebers vertelt over de aankomst van Sint in Vlagtwedde
-Jetsko Strockmeijer vertelt over het Concert van Duo Diva Doatsie Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele.
Samenstelling en presentatie: Geert Smit en de techniek wordt verzorgd door Bert Korvemaker.