DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Dörpen
Gisteren voerde de politie tussen 9.00 en 16.00 uur een grootschalige verkeerscontrole op de B401 bij Dörpen uit. De controle richtte zich voornamelijk op vracht- en personenvervoer. Agenten van het politiebureau Papenburg, de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim en de verkeerspolitie namen deel aan de actie, die plaatsvond op de parkeerterreinen aan weerszijden van de B401. Zij werden ondersteund door het Bundesamt für Luwung und Mobiliteit (BALM), de douane in Oldenburg en de landelijke politie. Hoewel de politie zich voornamelijk richtte op de verkeersveiligheid, de technische staat van de voertuigen en de naleving van de geldende verkeersregels, voerden de deelnemende instanties aanvullende controles uit binnen hun respectievelijke verantwoordelijkheidsgebieden.
73 voertuigen gecontroleerd – talrijke overtredingen geconstateerd
Tijdens de zeven uur durende actie controleerden agenten in totaal 73 voertuigen of voertuigcombinaties. Zij constateerden talrijke overtredingen, in sommige gevallen meerdere overtredingen op één voertuig.
De bevindingen omvatten onder meer:
19 overtredingen van sociale regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot rij- en rusttijden
18 technische gebreken aan voertuigen
15 overtredingen van de voorschriften voor ladingzekering
9 overtredingen met betrekking tot de toegestane voertuigafmetingen
7 gevallen van overbelading
5 gevallen waarbij de exploitatievergunning was verlopen
4 overtredingen van de Wegenvervoerswet
3 overtredingen van de voorschriften voor exceptioneel en zwaar transport
Daarnaast ontdekten agenten tijdens een inspectie een kleine hoeveelheid amfetamine. Ook werden op één voertuig ongeoorloofde technische aanpassingen en twee ernstig versleten banden aangetroffen.
Reisverbod in tien gevallen
Vanwege de geconstateerde gebreken en overtredingen moest de politie in totaal tien gevallen de verdere reis verbieden. In zeven van deze gevallen konden de verantwoordelijke partijen de gebreken ter plaatse verhelpen, waardoor de reis later kon worden voortgezet.
Verder werd in zes gevallen een borgsom geïnd.
De politie heeft tevens vijf procedures tegen de verantwoordelijke transportbedrijven aangespannen om illegaal verkregen goederen in beslag te nemen.
Niederlangen
Gisteren brak rond 15:15 uur in de Philipp-Reis-Straße in Niederlangen een grote brand uit. Meerdere caravans werden verwoest en andere raakten zwaar beschadigd.
Volgens de eerste bevindingen is door een technisch defect in een caravanstalling van circa 600 vierkante meter een verdeelkast in brand gevlogen. Het vuur sloeg vervolgens over naar verschillende caravans die daar geparkeerd stonden en als tijdelijke accommodatie werden gebruikt. Zes caravans werden volledig door de vlammen verwoest. Vier andere liepen aanzienlijke schade op door de intense hitte. Ook twee aanhangwagens, een bedrijfsauto en een sanitaire ruimte werden getroffen.
Als gevolg van de brand explodeerde minstens één gasfles. De druk van de explosie beschadigde een muur van een aangrenzend bedrijfsgebouw.
De caravanstalling zelf raakte ook zwaar beschadigd. De dakconstructie trok krom door de hitte en de daarop geïnstalleerde zonnepanelen raakten zo zwaar beschadigd dat ze niet meer bruikbaar zijn.
De brandweerkorpsen van Lathen en Sustrum rukten met in totaal acht voertuigen en ongeveer 75 manschappen uit om de brand te bestrijden. Ook de ambulance was ter plaatse.
Door de dikke rook was het zicht op de nabijgelegen snelweg A31 tijdelijk beperkt. Er werd geen andere grote verkeershinder gemeld. De brand werd rond 17:00 uur door de brandweer geblust. De eerste schattingen gaan uit van de totale schade van ongeveer € 350.000. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de brand.
Aschendorf
Gisteren vond rond 15:50 uur op de Emdener Straße in Aschendorf een verkeersongeval plaats. Een 45-jarige vrouw reed in een Opel Grandland op de Emdener Straße van Papenburg richting Aschendorf. Een 65-jarige vrouw reed op haar elektrische fiets in dezelfde richting. Volgens de eerste bevindingen wilde de automobiliste de fietsster inhalen. Door het tegemoetkomende verkeer en de laagstaande zon zag ze de 65-jarige vrouw kennelijk niet. De fietsster liep ernstige verwondingen op en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.