Ongeval N976 bij Sellingen: “Ik hoorde ‘boem’ en dacht ‘wat is dat?'”

SELLINGEN – Een hoopje glas en een fors gat in een boom in het buurtschap Laude, even buiten Sellingen, zijn de stille getuigen van een ernstig ongeval in de vroege ochtend van vrijdag 6 november. Daarbij kwam een 46-jarige bestuurder uit Pekela om het leven. “Er wordt zo hard gereden.”
“Ik hoorde ‘boem’, ik schrok wakker en ik dacht: wat is dat? En toen waren er politie en een ambulance. Het is vreselijk.” Het buurtschap Laude werd vrijdagochtend vroeg opgeschrikt door een ernstig ongeval. Een auto is in de flauwe bocht vlak voor het KOM-bord, volgens de buurt met grote snelheid, tegen een boom gereden. De bestuurder werd zwaargewond uit het wrak gehaald, maar overleed later. “Ik zag het wrak en dat moet een forse klap zijn geweest,” aldus een buurtbewoonster. De politie heeft tot half negen ’s ochtends onderzoek gedaan naar het ongeval. De provincie was ook aanwezig om de schade aan de weg en de boom op te nemen.
De bewoners van Laude die Groningen1 spreekt, zijn het over één ding eens: op de N976 wordt hard gereden, heel hard. “De weg nodigt daarvoor uit,” zegt een van de bewoners langs de doorgaande weg tussen Ter Apel en Sellingen. “Sommige stukken zijn kaarsrecht, maar dan heb je een serie slingers in de weg en daar gaat het vaak bijna mis. Ik zie ook nog veel mensen op de telefoon in de auto. Soms moet ik ook seinen met de lampen om ze te waarschuwen dat ze op de verkeerde weghelft zitten.” Ook is de duisternis een factor. Als je Sellingen uitrijdt, is het opeens pikdonker. “Het is echt een zwart gat, je moet echt opletten hier.”
De weg is na een serie ernstige en dodelijke ongevallen in 2017 en 2022 opnieuw ingericht en optisch versmald. Daarnaast werd de maximumsnelheid op grote stukken teruggebracht naar 60 kilometer per uur, maar of dat heeft geholpen, is volgens de buurt nog maar de vraag. Terwijl ze spreken met de verslaggever van Groningen1, schiet er een klein autootje met grote snelheid voorbij. “Zie je? Zo hard.”