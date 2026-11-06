Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Roelof Bos
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 8 november zenden we een opname van 1 november vanuit de protestantse gemeente “de Wedderweg” kerk in Oude Pekela uit.

Voorganger: Ds. van de Vrie

Schriftlezing: Psalm 8  &  Mattheüs 6 vers 24-34 

Thema: “Preek voor de Vogels” 

 De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 8 november uitgezonden en maandagavond 9 november om 22:00 uur herhaald. 

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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