Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 8 november zenden we een opname van 1 november vanuit de protestantse gemeente “de Wedderweg” kerk in Oude Pekela uit.
Voorganger: Ds. van de Vrie
Schriftlezing: Psalm 8 & Mattheüs 6 vers 24-34
Thema: “Preek voor de Vogels”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 8 november uitgezonden en maandagavond 9 november om 22:00 uur herhaald.
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