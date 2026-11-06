Politie zoekt getuigen van aanranding Oude Pekela

OUDE PEKELA – Was je getuige van een aanranding van een jonge vrouw op de fiets op het fietspad aan de Ceresweg in Oude Pekela op donderdag rond 08:15 uur? Meld het bij de politie!
Op donderdag 5 november rond 08.15 uur ontving de politie een melding van een aanranding aan de Ceresweg in Oude Pekela. Een jonge vrouw fietste hier op het fietspad toen ze werd tegengehouden door een onbekende man op een fatbike. Hierna volgde de aanranding. De man ging er vervolgens op zijn fatbike in onbekende richting vandoor.
Signalement: Geslacht: man
Huidskleur: Licht getint
Leeftijd: 18 – 25 jaar
Kleding: Groene winterjas met dikke bontkraag en capuchon, muts en zwarte, dikke handschoenen
Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk één specifieke getuige is die meer moet weten over deze zaak. Het gaat om een man die op dat moment op deze locatie zijn hond uitliet en door het slachtoffer is aangesproken. De getuige zou vervolgens in een auto zijn gestapt en in de richting van de Raadhuisweg zijn weggereden. De politie komt graag met deze man in contact. Mogelijk gaat het om een oudere man met een bruine hond.
Ben jij deze getuige of weet je wie dit mogelijk kan zijn? Heb je meer informatie over de verdachte? Deel je informatie dan met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Je kunt ook informatie doorgeven via politie.nl. Vermeld bij je tip het zaaknummer PL0100-2026311425