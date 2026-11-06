Verhalen van het ‘boefjeskamp’ krijgen een plek in het bos

SELLINGEN – Veel mensen kennen het als het ‘boefjeskamp’: het voormalige Jeugdkamp Sellingen. Een nieuwe documentaire en een herinneringsplek houden de verhalen van de jongens en medewerkers levend. Vrijdag onthulde burgemeester Jaap Velema de plek aan de Dennenweg. Daarna werd de film voor het eerst aan genodigden vertoond.
„Het was prachtig. Dus die drie maanden waren voor mij zo voorbij”, vertelt oud-bewoner Floor Waldhuis. Hij kwam als twaalfjarige vanuit Amsterdam naar Sellingen. Hij herinnert zich de lessen, het sporten en de verkleedavonden, maar ook de discipline. „’s Avonds moest je om acht uur in bed liggen. En stil.”
De jongens kwamen uit het hele land en hadden uiteenlopende achtergronden. „Sommigen hadden een moeilijke thuissituatie, konden de ouders niet voor ze zorgen of was een van de ouders overleden”, vertelt Wilma Musters van Filmclub Sellingen.
Drie jaar werk
De vier leden van de filmclub werkten ongeveer drie jaar aan de documentaire. „Af en toe hebben we gedacht: waar zijn we aan begonnen?” De gesprekken leverden warme én pijnlijke herinneringen op. Veel geïnterviewden kijken volgens Musters positief terug. „De meesten zeggen eigenlijk: ik ben hier heel goed uitgekomen. En het heeft me heel veel gebracht.”
Naast de film kwam er een herinneringsplek in ‘de Kuil’, bij het vroegere kamp. Bankjes symboliseren de barakken. Via QR-codes kunnen bezoekers verhalen over het kampleven bekijken.
De reacties maken het vele werk de moeite waard, zegt Musters. „Hoe dankbaar ze zijn dat de plek weer zichtbaar is. En wat het voor hen betekent dat deze film uitkomt. Dat doet je dan weer heel goed.”
Op 27 en 28 november volgen filmavonden voor andere belangstellenden in Sellingen.
Malou Vos
Foto’s/video: Malou Vos en Johannes Velthuis
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