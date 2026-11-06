Vijf personen aangehouden bij verkeerscontrole

STADSKANAAL, TER APEL – De politie voerde deze week een gezamenlijke verkeerscontrole tussen Stadskanaal en Ter Apel uit.
De politie Stadskanaal en Westerwolde hebben gezamenlijk een verkeerscontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle hebben ze verschillende voertuigen en bestuurders gecontroleerd. Er werden 23 bekeuringen uitgeschreven, zes waarschuwingen gegeven en vijf personen aangehouden. Waarvoor deze zijn aangehouden is niet bekend gemaakt.
Daarnaast was er twee keer WOK (Wacht Op Keuren) melding. Dit is een rijverbod dat de politie (of de RDW/verzekeraar) in het kentekenregister zet als je voertuig niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Eén voertuig is inbeslaggenomen.
Bron: Politie Stadskanaal