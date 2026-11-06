Walt Wilkins, Bill Small en Bart de Win terug bij d’Rentmeester

VALTHERMOND – Op vrijdag 13 november keren Walt Wilkins, Bill Small en Bart de Win terug naar Concertboerderij d’Rentmeester. Vorig jaar namen de drie muzikanten hier een live-album op. Nu zijn ze voor de vierde keer te gast voor een intiem luisterconcert vol Amerikaanse rootsmuziek, eigen songs en meerstemmige zang. Ditmaal is ook de cd verkrijgbaar, om de muziek thuis nog eens te beluisteren.
De Texaanse singer-songwriter Walt Wilkins schrijft liedjes die ook hun weg vonden naar artiesten als Ricky Skaggs en Kenny Rogers. Sinds zijn eerste Nederlandse optredens in 2008 bouwde hij hier een trouw publiek op. Zijn warme stem en persoonlijke songs passen bij de intieme sfeer van d’Rentmeester.
Naast hem staat zijn vaste muzikale metgezel Bill Small. De gitarist en zanger schrijft ook zelf nummers en brengt een eigen stem en repertoire mee. Bart de Win vult het gezelschap aan op piano, accordeon en zang. Hij is onder meer bekend van zijn band Tip Jar en zijn werk met Matthews Southern Comfort.
Al meer dan twaalf jaar spelen Walt, Bill en Bart samen, op het podium en in de studio. Die vertrouwdheid hoor je in hun samenzang en samenspel. Na afloop van hun Nederlandse concerten vroeg het publiek regelmatig om een cd van precies deze bezetting. Vorig jaar werd die wens werkelijkheid met de live-opnames in d’Rentmeester. Hun terugkeer brengt de muziek weer naar de plek waar het album werd vastgelegd.
Een gezellige week bij d’Rentmeester
Op donderdag 12 november presenteren De Straovers hun album 1807 bij d’Rentmeester. Op zaterdag 14 november staat er een gezellige pubquiz op het programma. De quiz is inmiddels uitverkocht.
Praktische informatie
Walt Wilkins, Bill Small & Bart de Win
Vrijdag 13 november 2026
Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Zaal open: 19.30 uur
Meer informatie: www.drentmeester.nl
Dit concert wordt georganiseerd door Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën
Bron: Elise Kerner