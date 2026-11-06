Winkeliers Vlagtwedde verkopen weer december prijzenkalenders voor goed doel

Vandaag zonnig en koud, morgen vanuit het noorden opklarend

Vrijdag – De vrijdag start met zonnige momenten en blijft het de gehele dag droog. Nadat eventuele nevel is opgelost, schijnt ook ’s middags de zon in onze regio volop. Met een zwakke tot matige oostenwind van 2 tot 3 Bft wordt er frisse lucht aangevoerd. De middagtemperatuur komt uit op zo’n 9°C tot 10°C. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het oosten.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag blijft het droog. Doordat het helder is en rustig weer blijft, koelt het flink af. Landinwaarts dalt de minimumtemperatuur in Oost-Groningen tot rond het vriespunt. Er staat een matige oostenwind van 3 Bft.

Zaterdag – Morgen, zaterdag 7 november, start de ochtend in onze noordelijke streek vrij grijs. Terwijl het zuiden rekening moet houden met lichte regen, heeft onze regio betere papieren. In de loop van de middag breekt in het noorden juist de zon door en blijft het de gehele dag droog. Het blijft wel behoorlijk koud voor de tijd van het jaar: de middagtemperatuur blijft steken op een graad of 6°C. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind van 2 tot 3 Bft. Ook zaterdagavond blijft het bij ons droog bij heel weinig wind.

Zondag – Zondag 8 november zet het rustige najaarsweer door. Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen elkaar af over onze streek en het blijft op de meeste plaatsen droog. Met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen komt de middagtemperatuur uit op rond de 8°C.

Tip van de redactie: Geniet vandaag van de vele zonnige uren! Trek wel een warme jas aan, en vergeet ook morgenmiddag handschoenen en een sjaal niet als de temperatuur daalt.