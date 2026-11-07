Ruim 800 Groningse deelnemers tijdens Nationale Natuurwerkdagen

GRONINGEN – Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november werkten ruim 800 Groningers, waarvan 200 kinderen, op tientallen locaties samen aan natuur en landschap in hun eigen omgeving. Tijdens de Nationale Natuurwerkdagen snoeiden ze bomen, plantten ze bollen en gingen ze aan de slag met het opschonen van natuurgebieden. De Nationale Natuurwerkdagen zijn een landelijk evenement. In Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze buitenwerkdagen.
Van Domies Toen tot het Tuikwerderrak
Op tal van plekken werd dit weekend hard gewerkt. Haren trapte de Natuurwerkdagen vrijdag zonnig af tussen de berijpte bladeren in de zelfoogsttuin van de Biotoop. In Pieterburen knotten vrijwilligers de esdoorns van Domies Toen, terwijl in Lellens bollen werden gepoot. In Delfzijl maakten zoals elk jaar weer 60 scouts van Scouting Fivelgroep Eemsmond hun handen vies in het Tuikwerderrakbos.
In Oosterwijtwerd gingen vrijwilligers met spades en kruiwagens aan de slag in de dorpstuin aan de rand van de wierde. De vrijwilligers diepten er de wadi uit, zodat die meer regenwater kan opvangen. Zo blijft de tuin ook in natte maanden toegankelijk.
Veel handen maken groot verschil
De Nationale Natuurwerkdagen vinden elk jaar plaats in het eerste weekend van november. De dagen laten zien hoeveel werk er in korte tijd kan worden verzet wanneer mensen samen aan de slag gaan. Zo verzetten de ruim 800 Groningse klussers samen naar schatting zo’n 3300 uur werk in één weekend. Dat staat gelijk aan 412 werkdagen van acht uur. In heel Nederland gingen op 560 locaties mensen aan de slag voor natuur en landschap. De werkdagen bieden deelnemers de kans om kennis te maken met vrijwilligerswerk in natuur en landschap.
“Je maakt in je eigen omgeving de wereld een stukje mooier. En het is ook nog sociaal!”
– Johanna Kölling – coördinator vrijwilligersgroep Kolham
Nationale Natuurwerkdagen
De Nationale Natuurwerkdagen worden in Groningen georganiseerd door Landschapsbeheer Groningen en worden mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De organisatie ondersteunt het hele jaar door groen vrijwilligerswerk in de provincie. Samen met inwoners, dorpen, scholen en natuurorganisaties werkt Landschapsbeheer Groningen aan een beleefbaar en toekomstbestendig landschap voor iedereen.
Vaker bijdragen?
Het hele jaar door kun je klussen in het landschap. Kijk op www.natuurklus.nl om vaker iets te doen in het groen. Ook kun je als vrijwilliger je eigen klus aanmelden om medeklussers te werven. Wil je structureel bijdragen? Mail dan naar vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl.
Bron: Landschapsbeheer Groningen