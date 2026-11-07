Bato op nippertje op winst tegen VV Pekela

NIEUWE PEKELA – Waar Bato de wedstrijd eigenlijk al in de eerste helft had moeten beslissen, kwamen de Pekelders na rust dusdanig sterk terug dat een punt voor hen zeker op zijn plaats leek. Mika Drent maakte aan die illusies echter vlak voor tijd een einde door de winnende treffer voor de Winschoters te maken.

Door Gert Meulman

De ploeg van trainer Martijn Drent begon goed aan de wedstrijd, pakte het initiatief en stond dat gedurende de gehele eerste helft niet meer af. De Winschoters, die het in hun eerste seizoen in de vierde klasse uitstekend doen, scoorden voor rust twee keer, maar hadden er gemakkelijk vijf kunnen en misschien wel moeten maken. Nadat doelman Myke Boskamp eerst nog knap een goed schot van Bato-aanvoerder Niels van Delden uit zijn doel had geranseld, ging hij na een klein halfuur spelen in de fout bij een voorzet vanaf de rechterkant. Aziz Haruna bracht de bal hoog voor, waarna Boskamp, die verder een uitstekende wedstrijd keepte, de bal door zijn handen liet glippen. Topschutter Mathijs Mollema stond op de juiste plaats en kopte de bal van dichtbij binnen: 0-1. Bato bleef de druk opvoeren. De mee opgekomen Tom van Aalst kopte uit een voorzet van Kyran Staats maar net voorlangs. Even later schoot Mollema na een steekbal van Mika Drent op de paal. Kort daarna was het opnieuw Drent die de aanval opzette. Via Mollema kwam de bal bij Kyran Staats terecht, die van dichtbij afrondde: 0-2.

Trainer Herman Bats van Pekela moest vervolgens noodgedwongen de geblesseerde Rodney Meijer naar de kant halen. Ronald Luth was zijn vervanger. Bato bleef aandringen en de Pekelders kwamen maar moeilijk van hun eigen speelhelft af. In de laatste tien minuten voor rust kreeg Bato nog drie uitstekende mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden. Staats (twee keer) en Mollema slaagden er echter niet in om het net opnieuw te vinden.

Na rust bleek het een heel ander verhaal te worden. De Pekelders, die in de eerste helft nauwelijks in de buurt van het doel van Bjarne Brouwer waren geweest, namen nu het initiatief. Aan Bato-zijde was Kyran Staats in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem kwam Martijn Mulder. Pekela-trainer Bats liet zijn ploeg ongewijzigd. Al vrij snel had aanvaller Alan Egilmez voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen. Na een eigen actie koos hij ervoor de bal af te leggen, terwijl hij beter zelf voor eigen succes had kunnen gaan. De bal verdween uiteindelijk in de voeten van een tegenstander. Lars Horlings kreeg van scheidsrechter Henk Poort geel omdat hij bij een vrije trap van Bato onvoldoende afstand nam. Aan VV Pekela kant schoot Anko Davids rakelings voorlangs. Op aangeven van Jur Bontjer kreeg dezelfde Davids even later opnieuw een kans, maar hij mikte net over. Na twintig minuten spelen in de tweede helft viel dan toch de verwachte aansluitingstreffer. Doelman Brouwer ging onder de bal door, waarna Alan Egilmez dankbaar profiteerde en de 1-2 maakte. Aan de andere kant ging verdediger Sven Veldkamp stevig in de fout, maar Mollema wist de geboden mogelijkheid, alleen voor Boskamp, niet te benutten. Lars Horlings schoot vervolgens een vrije trap keihard op de lat boven Brouwer.

Drent bracht Elvis Hedzic en Ramon Veen voor Zdenek Koning en Aziz Haruna. De gelijkmaker hing inmiddels in de lucht. Egilmez kon, met Ron Prijt in zijn rug, op het doel afgaan, maar mede dankzij de inzet van Prijt strandde zijn poging op doelman Brouwer. Bato werd nog gevaarlijk toen Mika Drent en Niels van Delden hun schoten knap gekeerd zagen worden door Boskamp. Aan Pekelder zijde bracht Bats vervolgens Carlo Krops en Julian Bont voor Xander Blaauw en Rick Horlings. Tien minuten voor tijd viel dan toch de gelijkmaker. Lars Horlings kwam alleen voor Brouwer en liet de doelman met een laag schot kansloos: 2-2. Davids moest daarna na een duel geblesseerd van het veld worden gedragen, waardoor Pekela de laatste minuten met tien man verder moest. Ook Joey Piening raakte geblesseerd en moest zich laten behandelen, zodat de thuisploeg zelfs nog even met negen spelers kwam te staan. Vlak voor tijd was het uiteindelijk Mika Drent die de Pekelder hoop op ten minste een punt deed uiteenspatten. Hij bezorgde Bato alsnog de voorsprong: 2-3. Mykyta Bryl kwam daarna bij Bato nog voor Mollema. Het slotakkoord leek vervolgens voor Martijn Mulder te zijn, maar ondanks dat iedereen zijn inzet al geteld had, ging de bal niet over de doellijn. Zo eindigde een wedstrijd waarin Pekela na rust een punt meer dan verdiend had, in een nipte overwinning voor Bato: 2-3.

Door deze nederlaag blijft VV Pekela met twee punten onderaan de ranglijst staan. Volgende week speelt de ploeg van Bats een uitwedstrijd tegen Borger. Bato blijft het uitstekend doen en staat derde, op slechts één punt achter koploper Fit Boys. De ploeg van Drent gaat volgende week op bezoek bij Elim, dat momenteel de vierde plaats bezet.

Bron en foto’s: Gert Meulman