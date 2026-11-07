Brandweer naar woningbrand Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een uitslaande brand in een vrijstaande woning in Nieuw-Buinen.
De brandweer van 2e Exloërmond werd vanmiddag om iets na half twee gealarmeerd voor een brand in een vrijstaande woning aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen. Kort daarna werd ook de hoogwerker van brandweer Stadskanaal opgeroepen.
Bij de brand kwam veel rook vrij. Nadat er was opgeschaald naar middel-brand kwamen ook brandweer Borger, Gieten en een bluswagen van brandweer Stadskanaal ter plaatse.
De woning raakte ernstig beschadigd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Foto’s: Pieter Zwiers