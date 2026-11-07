Jan en Anneke Borg brengen hulpgoederen naar De Friese Rijders

BOURTANGE, HAULERWIJK – Jan en Anneke Borg zijn vanmorgen met een volgeladen auto met hulpgoederen naar Haulerwijk gereden. Daar bezochten zij de Open Dag van De Friese Rijders, een organisatie die zich met honderden vrijwilligers inzet voor hulp aan de bevolking van Oekraïne.
Bij aankomst werden Jan en Anneke vriendelijk ontvangen. Op het terrein stonden verschillende tentjes waar bezoekers informatie konden krijgen. Ook was er gelegenheid om koffie en wafels te nuttigen. De kraam van Franky & Coen was eveneens aanwezig. Zij zijn bekend van hun activiteiten waarbij ze in Oekraïne gratis patat uitdelen.
Tijdens de open dag waren onder anderen vertegenwoordigers van Economische Zaken en de ambassadeur van Oekraïne aanwezig. Zij vertelden tijdens een lezing over de samenwerking met De Friese Rijders en de hulpverlening aan het door oorlog getroffen land.
Grote inzet van vrijwilligers
De Friese Rijders is een omvangrijke organisatie met ruim 250 vrijwilligers. Vanuit een loods in Haulerwijk worden allerlei hulpgoederen ingezameld, gesorteerd en verpakt. Het gaat onder meer om dekens, dekbedden, beddengoed, zelfgebreide sokken, kaarsen, houdbare levensmiddelen, generatoren, medische en hygiënische artikelen en materialen voor scholen, ziekenhuizen en artsen.
Ook ogenschijnlijk kleine spullen zijn welkom. Zo worden overgebleven kaarsstompen in een grote pan gesmolten. Van het kaarsvet worden vervolgens nieuwe kaarsen gemaakt, die in lege groenteblikken worden gegoten. Een stukje karton dient daarbij als lont. Zowel kaarsresten als lege groenteblikken kunnen daarom bij de organisatie worden ingeleverd.
Hulp voor gezinnen aan het front
De ingezamelde goederen worden in lege bananendozen verpakt tot voedsel- en hulpgoederenpakketten. Eén pakket kan een gezin dat in de buurt van de frontlinie woont ongeveer twee tot vier weken van de belangrijkste benodigdheden voorzien.
Met een kleine vrachtwagen en aanhanger halen vrijwilligers door heel Nederland goederen op. Dat varieert van ziekenhuismateriaal en schoolmeubilair tot geschonken levensmiddelen en andere hulpgoederen. De organisatie beschikt inmiddels over drie vrachtwagens met opleggers. Gemiddeld vertrekt er iedere week een vrachtwagen richting Oekraïne, bemand door twee vrijwillige chauffeurs en volgeladen met gevulde bananendozen en andere hulpgoederen.
Het bezoek van Jan en Anneke Borg aan de open dag in Haulerwijk liet zien hoeveel werk er achter deze hulpverlening schuilgaat en hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers en donateurs is om mensen in Oekraïne te blijven ondersteunen.
Voor meer informatie kan u ook kijken op: www.frieserijders.nl
Foto’s: Anneke Borg