Jubileum Herfsttocht stichting K6 Tegen Kanker brengt ruim 1.200 euro op

BELLINGWOLDE – Vanochtend startten 70 fietsers vanaf De Meet in Bellingwolde. Alles namen deel aan de tiende Herfsttocht van stichting K6 Tegen Kanker. Er was keuze uit vier mogelijkheden, drie niveaugroepen op de mountainbike en één groep op de racefiets over de weg. Het is inmiddels een bekende formule van K6 op de eerste zaterdag in november. Een ronde fietsen met halverwege aan de Industrieweg in Vriescheloo een verzorgingsstop. Hier konden de deelnemers onder genot van koffie en taart op krachten komen.
K6 bestaat sinds 2013. Aanleiding was het overlijden van een geliefde en iets terug doen aan ‘de maatschappij.’ Sinds die tijd worden er acties ondernomen om gelden in te zamelen om daarmee concreet iets te geven aan goede doelen. Dat is de ene keer iets substantieels als een laptop voor vrijwilligers, tot directe spullen voor patiënten. Deze actieperiode zet K6 zich voor de tweede keer in voor Against Cancer. Een stichting die ernstig zieke kinderen en de gezinnen daarvan ondersteunen met activiteiten.
De tocht van vandaag bracht € 1.217,50 op.
Portfolio K6
- UMCG afd Hematologie
- Beatrix Kinderziekenhuis
- OZG kinderafdeling
- Stichting Against Cancer
- Hospice St Maartenhuis Winschoten
- Stichting ALS op de weg
- Beatrixoord kinderrevalidatie
- In deze periode heeft K6 zo’n 50 tal acties al georganiseerd en tikt de teller de € 80.000 aan
Foto’s: Jan Glazenburg