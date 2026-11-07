Kinderen trekken tijdens Sint Maartenoptocht met kleurrijke lampionnen door Sellingen

SELLINGEN – Vanaf de Brink in Sellingen vertrok vanavond de traditionele Sint Maartenoptocht. Kinderen van de basisscholen Op ‘d Esch, Het Gebint en De Plaggenborg uit Sellingen en Jipsinghuizen trokken zingend door het dorp en toonden daarbij trots hun zelfgemaakte lampionnen.
Muziekvereniging Jeduthun zorgde onderweg voor de muzikale begeleiding en speelde verschillende bekende Sint Maartenliedjes. De kinderen konden zo, met hun verlichte lampionnen en de muziek, genieten van een gezellige optocht door het dorp.
De organisatie van de jaarlijkse traditie was in handen van Dorpsvereniging Sellingen. Na afloop werden de deelnemende kinderen beloond met een zak snoep en een beker warme chocolademelk.
Foto’s: Johannes Velthuis