DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Bunde
Gisteren zijn bij de Combi in Bunde drie mannen betrapt op winkeldiefstal. Medewerkers zagen dat het trio om half vier diverse goederen, waaronder veel drogisterijartikelen en sigaretten, onder hun kleding verstopte. Toen de mannen daarop aangesproken werden sloegen ze op de vlucht. Onderweg verloren ze een deel van de buit. De politie wist twee van hen in de kraag te grijpen. In hun auto werden spullen, die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren, aangetroffen. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De politie verzoekt gedupeerden en getuigen contact op te nemen.
Weener
Tussen 5 november 22.00 uur en 6 november 9.00 uur is aan de Birkenstraße in Weener een zwarte VW Tiguan bekrast. De wagen stond op dat moment in een parkeervak voor een woning. De beschadigingen zijn aan de achterkant en de linkerzijde van de wagen aangebracht. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.