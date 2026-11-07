Nieuwe inwoners van Pekela maken rondrit door de gemeente

PEKELA – Vanmorgen maakten nieuwe inwoners van Pekela een rondrit door de gemeente.
Om 09.30 uur opende Siep&Co de deuren voor een gezamenlijke aftrap en een eerste kennismaking met het college: burgemeester Jaap Kuin en wethouders Arthur van Dooren, Ellen van Klaveren en Eddie Jonker.
Tijdens de busrit langs de markante plekken van Pekela namen wethouders Van Dooren, Van Klaveren en Jonker de rol van reisleider op zich. Ruim anderhalf uur lang vertelden zij de nieuwe inwoners over de gemeente en de prachtige plekken en rijke geschiedenis.
In de bus werd de opgedane kennis getest met een quiz. Bij terugkomst werden de winnaars in het zonnetje gezet. Zij gingen naar huis met een Groninger koek en een JBL-muziekboxje.
Tot slot konden de inwoners nog een film over Siep&Co bekijken en een rondleiding krijgen door de voormalige strokartonfabriek.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela