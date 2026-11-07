Patrick Koophof overtuigend winnaar tweede klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Iets minder dan de vorige keer, maar toch nog 26 klaverjassers wisten vrijdagavond 6 november de weg naar de kantine van de v.v. Westerwolde op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te vinden om deel te nemen aan de tweede kaartavond van het seizoen. Het aantal van 26 betekende wel dat er per speelronde helaas met twee zogenaamde staande nummers moest worden gewerkt. Ook nu werd het weer een gezellige klaverjasavond die uiteindelijk overtuigend gewonnen werd door Patrick Koophof. Hij scoorde in vier partijen van twaalf spelletjes een totaal van 5639 punten, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 1410 punten per partij. Tweede werd Willy Moed met een score van 5308 punten. Op de derde plaats deze avond eindigde Boy Luijten met een score van 5224 punten. De gemiddelde score per partij deze avond was behoorlijk hoog te noemen, te weten 4610 punten. Na twee speelronden gaat Henk Christians met een totaal van 10.582 punten aan de leiding in de strijd om het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde.
Tijdens deze speelavond werd er ook een vervolg gegeven aan de verkoop van loten voor een grote eindejaarsverloting. De overgebleven loten zijn de komende weken ook te koop voor niet-klaverjassers. De hoofdprijs is een boodschappenbon ter waarde van € 80,00, te besteden bij de JUMBO in Vlagtwedde. Er zijn 125 loten.
Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.
De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 11 december om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark. Tijdens deze avond zal dan ook de trekking van de eindejaarsverloting plaatsvinden. In het nieuwe jaar is de eerste klaverjasavond op vrijdag 15 januari.
Bron en foto’s: HJ Pleiter