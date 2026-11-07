Recordaantal deelnemers bij Sightseeing Run Veendam

VEENDAM – De 10e editie van de Sightseeing Run oftewel ‘Broez’n deur andermans Hoez’n’ was wederom een groot succes. De in totaal 502 deelnemers kregen van verslaggever/fotograaf Peter Panneman het startsein.
Tijdens deze recreatieve hardloopwedstrijd renden de deelnemers dwars door verschillende gebouwen en bezienswaardigheden in het centrum van Veendam. Een sportieve én verrassende manier om Veendam te ontdekken!
Men ging vanaf het Museumplein met de Kidsrun van start met maar liefst 182 kids. Daarna verschenen 320 volwassen deelnemers aan de start. De oudste deelnemer was de 80-jarige Albert Bekkering. Het ging niet om het winnen, de Sightseeing run is een recreatief hardloop evenement.
Winnen door deelname
Wanneer er procentueel de meeste leerlingen van hun school meedoen aan de speciale kidsrun, maakten scholen uit Veendam e.o. kans op een geldcheque. De Braskörf had de meeste leerlingen meelopen en won een cheque van € 1250.-, gevolgd door Hoi Pippeloi € 1000.- en Noorderbreedte met € 750.-.
Organisator Kiwanis Veendam heeft er opnieuw voor gekozen om op deze manier jonge kinderen te enthousiasmeren mee te lopen. Kiwanis wil met de opbrengst geld beschikbaar stellen om te voorkomen dat kinderen van minder draagkrachtige ouders aan de zijlijn moeten staan. In de voorgaande jaren bleek dit een succesvol concept.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl