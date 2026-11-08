Choral Evensong in Marktpleinkerk

WINSCHOTEN – Op zondagavond 15 november is er een Choral Evensong in de Marktpleinkerk in Winschoten.
De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en is een gebedsdienst die in de late middag of vroege avond gehouden wordt. De muziek neemt in deze dienst een belangrijke en grote plaats in.
Kenmerkend voor een Evensong is de eenvoud en de schoonheid van de muziek. Aan deze viering werken mee: kamerkoor Bel Canto o.l.v. Victor Verhoef, solist Adriaan Kegel, organist Bouko Tiggelaar, fluitiste Ruth Drewel en voorganger ds. Bert Altena.
Aanvangstijd 19.30 uur, toegang is gratis.
Bron: Ruth Drewel