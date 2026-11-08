Cursus Vriendelijk Communiceren in Oostwold

OOSTWOLD – Woensdag 18 november gaat in Oostwold de cursus Vriendelijk Communiceren onder leiding van Erika van Driel van start.
Vaak communiceren we agressiever dan we denken. Het kan soms ook erg lastig zijn om je goed uit te drukken, helemaal als het om een moeilijk gesprek gaat. Wil je effectiever én vriendelijker leren communiceren, ook in moeilijke gesprekken? In de introductiecursus Vriendelijk Communiceren ontdek je hoe je eerlijk uiting geeft aan wat er in je leeft, zonder te vervallen in oordelen of verwijten.
In vier sessies maak je kennis met de basisprincipes van Geweldloze Communicatie. Zoals empathisch luisteren, jezelf helder uitdrukken en verbinding creëren. Je leert communiceren vanuit begrip en respect – voor jezelf én de ander. De oefeningen zijn praktisch, verdiepend en direct toepasbaar in je dagelijks leven.
De cursus Vriendelijk communiceren is gebaseerd op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Deze Amerikaanse psycholoog ontwierp een model voor geweldloos communiceren gebaseerd op 4 uitgangspunten:
- Wat neem je waar? (objectief)
- Wat voel je daarbij? (subjectief)
- Wat heb je nodig? (aan welke behoefte wordt niet tegemoet gekomen)
- Wat zou je graag willen om je leven te verrijken? (welke verandering wil je bereiken)
De bijeenkomsten worden van 14.30-16.30 uur gehouden in Ons Gebouw in Oostwold (Goldhoorn 6). Als je financieel wilt bijdragen in de kosten is dat welkom. Aanmelden voor de cursus kan bij Jako Jellema via jako@pgog.nl
Zie voor meer informatie www.pgog.nl/lvc
Bron: Ruth Drewel, medewerker communicatie PG Oost-Groningen