Grote belangstelling bij opening expositie ‘Buiten kijken’ in MOW

BELLINGWOLDE – Onder grote belangstelling is vanmiddag in het MOW | Museum Westerwolde in Bellingwolde de nieuwe tentoonstelling ‘Buiten kijken – het gevoel van Groningen’ geopend. De kleurrijke en veelzijdige expositie brengt het Groninger landschap, de mensen en de verhalen van de provincie op bijzondere wijze in beeld.
De opening werd verricht met een enthousiaste toespraak van bestuurslid Christien Bronda. Zij wees onder meer op de kwaliteit van de tentoongestelde kunstwerken en het feit dat deze bovendien betaalbaar zijn. Dat laatste bleek direct in de praktijk: op de eerste middag vonden al tien kunstwerken een nieuwe eigenaar.
Aan de tentoonstelling werken 29 kunstenaars mee, allen verbonden aan AKKA, de alumnivereniging van de Klassieke Academie in Groningen. De kunstenaars lieten zich inspireren door het Groninger land en geven ieder op hun eigen manier invulling aan het gevoel dat deze provincie oproept.
Het resultaat is een gevarieerde verzameling kunstwerken waarin het landschap, de mens, de geschiedenis en persoonlijke verhalen samenkomen. De tentoonstelling laat zien hoe de kunstenaars traditioneel vakmanschap combineren met een eigentijdse blik en ruimte voor vernieuwing.
De expositie is ontstaan uit een samenwerking tussen AKKA en het MOW en maakt deel uit van het lustrumjaar van de alumnivereniging.
‘Buiten kijken – het gevoel van Groningen’ is nog tot en met 11 april 2027 te bezoeken in het MOW | Museum Westerwolde in Bellingwolde.
Aan de tentoonstelling nemen deel: Sacha van Aarde, Olga Bijzitter, Carola Breukelman, Sabina Broekema, Roxana Castro-Kooi, Trix Folkers, Joke Ganzevoort, Mineke Gravers, Suzanne Heijligers, Karien Hillebrands, Jeanette Jipping, Margriet Kroeze, Erna Kroezen, Ted van Loon, Tally van Oosterum, Gerda Praamstra, Pleun Procee, Jessica de Rover, Anuschka de Smidt, Folly Spoelstra, Paulien Sprenger, Marietje Stiekema, Peter Tholen, Aaltje van der Velde, Gerrit Velthuis, Gerlinde Visscher, Marianne de Vries-de Groot, Elina Zijlstra en Koosje Zomer.
Foto’s: Johannes Velthuis