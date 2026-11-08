Kamp de Beetse zaterdag open tijdens Museumnacht

SELLINGEN – Voormalig werk- en interneringskamp de Beetse in Sellingen is zaterdagavond 14 november geopend tijdens de Museumnacht Westerwolde. Het is de laatste keer dit kalenderjaar dat publiek een kijkje kan komen nemen in de museumbarak aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen.
Andere musea die zaterdag tussen 19.00 en 00.00 uur de deuren openen voor publiek zijn Museum Klooster Ter Apel, Museum Vesting Bourtange, Burcht Wedde, het Dinosaurium in Wedde, Museum Westerwolde in Bellingwolde en Vestingmuseum Oudeschans. Er is een beperkte mogelijkheid om met de nachtbus, die rijdt langs de deelnemende musea, Kamp de Beetse te bezoeken. Langskomen op eigen gelegenheid is de hele avond mogelijk. Bij de museumbarak is parkeergelegenheid. Vanwege de Museumnacht Westerwolde is er extra sfeerverlichting aangebracht op het buitenterrein van Kamp de Beetse.
Kamp de Beetse was in gebruik in de periode 1935 – 1948 en heeft verschillende doelgroepen gehuisvest. Het begon als werkverschaffingskamp. Werklozen uit het hele land werden hierheen gestuurd om onvruchtbare grond om te spitten zodat het geschikt werd als landbouwgrond. In de Tweede Wereldoorlog is het een werkkamp voor Joden geweest. Deze werden in oktober 1942 via het treinstation in Stadskanaal afgevoerd naar Westerbork en uiteindelijk de vernietigingskampen.
Kamp de Beetse is later in de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor de arbeidsinzet en er zaten NSB-vrouwen en kinderen die vanwege de oprukkende geallieerden waren gevlucht uit zuidelijk Nederland. Na de oorlog was het tot in 1948 een interneringskamp waar NSB’ers en SS’ers voor straf werden opgesloten.
De museumbarak is zaterdagavond 14 november tussen 19.00 en 00.00 uur zoals gebruikelijk vrij toegankelijk. Een donatie wordt wel op prijs gesteld. Zie voor meer informatie over de Museumnacht Westerwolde: https://museumnachtwesterwolde.nl
Bron: René Hut