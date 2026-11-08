DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Haren
De sinds 2 november vermiste 16-jährige Yosan Haile Kidane uit Haren is terecht. Zij is gisteren in de buurt van het treinstation Bönen in Nordrhein-Westfalen door agenten aangetroffen.
Heede
Tussen vrijdag 14.00 uur en zaterdag 8.00 uur is vanaf een omheinde bouwplaats aan de Dersumer Straße in Heede 110 meter koperkabel gestolen. De schade wordt op 1.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/926-0.
Fresenburg
Om half zes gistermiddag is aan de “Alten Ohr” in Fresenburg een paardenstal opgebrand. De brand brak in een ruimte waar voer, hooi en stro lag opgeslagen uit en verspreidde zich via een werkplaats naar de paardenboxen. Op het moment van de brand stonden twee paarden in de stal. Deze stonden niet vastgebonden. Ze wisten zelf uit de brandende stal te komen. De brand werd door een voorbijganger ontdekt. De brandweer van Lathen en Sustrum rukten met in totaal tien voertuigen en 50 brandweerlieden uit om het vuur te bestrijden. De stal raakte dusdanig beschadigd dat hij niet meer te gebruiken is. Ook het opgeslagen voer, werktuigen, tuingereedschap en paardenbenodigdheden gingen bij de brand verloren. De schade wordt op 50.000 euro geschat. Vermoedelijk is de brand door een technisch defect ontstaan. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.