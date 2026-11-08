SC Stadskanaal pakt periodetitel na winst op Ter Apel ‘96

TER APEL – De ploeg uit Stadskanaal pakte door de overwinning vanmiddag op Ter Apel ‘96 niet alleen de eerste periodetitel, maar nam ook de koppositie over in de competitie. De thuisploeg van Geert Aalderink zou vanwege een beter doelsaldo voldoende hebben gehad aan een gelijkspel. Met een 1-0 ruststand leek het aanvankelijk de goede kant op te gaan voor de Ter Apelers. De Knoalsters kwamen echter sterk terug in de tweede helft en liepen zelfs uit naar een op dat moment verdiende 1-4 voorsprong. De thuisploeg wist vervolgens op karakter nog terug te komen tot 3-4, maar dat was niet voldoende om de periodetitel binnen te halen.
Door Gert Meulman
In de eerste helft maakten beide ploegen elkaar niet zoveel, al had Ter Apel ‘96 bij rust een ruimere voorsprong kunnen hebben dan de magere 1-0. Nadat Daniel Manning de openingstreffer na een klein halfuur spelen knap had binnengeschoten, kregen zijn ploeggenoten Vince Gravers en Leroy Veen nog uitstekende mogelijkheden. Beiden kwamen oog in oog te staan met Erwin Heidekamp, maar de doelman van Stadskanaal bleek deze middag de grote winnaar in de onderlinge duels. Aan de andere kant was het Stadskanaal-goalgetter en aanvoerder Jeffrey Bakker die zichzelf tot twee keer toe vastliep op doelman Nick AB. Of het door deze gemiste kansen kwam of door de achterstand, Bakker kreeg even later van scheidsrechter Roelof Leuning de gele kaart voorgehouden.
In de rust wisselde Aalderink. Milan Arling bleef achter in de kleedkamer en Basel Abubatnein kwam voor hem in het veld. Ondanks dat het er aan het begin van de tweede helft even op leek dat Bakker solliciteerde naar zijn tweede gele kaart – hij uitte nogal luid zijn ongenoegen over het spel en de beslissingen van de scheidsrechter – was het zijn ploeg die tien minuten na rust op gelijke hoogte kwam. Een afstandspegel van zeker 25 meter, afkomstig van de voet van Kevin Nijmeijer, verdween boven doelman AB onhoudbaar in de bovenhoek. Door deze plotselinge en prachtige treffer leek de ban voor de ploeg van trainer Theo Gennissen gebroken. Stadskanaal bleef daarna gevaarlijk. Nadat een doorkopbal van Rowin Schuiling maar net naast het doel was verdwenen, was het na goed voorbereidend werk van Bakker Mike Stel die de bal panklaar kreeg gelegd en Stadskanaal op voorsprong bracht. Toen Stan Tolner vervolgens na een steekpass alleen op weg naar het doel de bal naast schoot, was het opnieuw Bakker die zijn klasse liet zien. Hij kapte op weg naar het doel zijn tegenstander uit en gaf doelman AB vervolgens simpel het nakijken: 1-3. De ploeg van Aalderink was nog nauwelijks van deze klap bekomen toen ook de vierde treffer al viel. Ditmaal was Stan Tolner wel trefzeker. Zijn kopbal betekende de 1-4.
Aalderink had inmiddels Karam Abubatnein ingebracht voor Vince Gravers en zijn ploeg ging voor een alles-of-niets-offensief. Op dat moment toonde Heidekamp zijn ware klasse. Met een aantal prachtige reddingen wist hij zijn ploeg tot vier keer toe op de been te houden en de ruime voorsprong te verdedigen. Twee keer moest hij uiteindelijk toch capituleren. Leroy Veen schoot vanaf net buiten het strafschopgebied de bal scherp in de hoek en met nog drie minuten op de klok was het Manning die vanuit een rebound de bal alsnog achter Heidekamp wist te werken. Verder kwam Ter Apel ‘96 echter niet, waardoor Stadskanaal met een 3-4 overwinning de eerste periodetitel kon gaan vieren.
Stadskanaal ontvangt volgende week Veelerveen, dat momenteel de derde plaats op de ranglijst bezet. De Ter Apelers gaan dan op bezoek bij HOVC.
Tekst en foto’s: Gert Meulman