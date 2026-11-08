Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen ontvangt financiële bijdrage van Ronde Tafel 41

WINSCHOTEN – Dinsdagavond 3 november overhandigde Ramon Klaassens namens uit Winschoten een cheque ter waarde van € 5000,- aan het bestuur van de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen. Ronde Tafel 41 is een serviceclub van mannen tussen de 18 en 40 jaar oud die zich inzet voor het verbeteren van de lokale gemeenschap. De club is onderdeel van de internationale organisatie Round Table, die in meer dan 50 landen actief is.
De € 5000,- komt voort uit de opbrengsten van het door de serviceclub ontwikkelde en verkochte Monopoly Oldambt. De volledige opbrengst van dit spel gaat naar verschillende goede doelen binnen de regio Oldambt. Een deel van deze opbrengst is dus geschonken aan Leergeld Zuid-Oost Groningen. Deze stichting, opererend in de gemeenten Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en Pekela, zal het geld gebruiken voor voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat ook zij kunnen beschikken over die materialen die nodig zijn om volwaardig mee te kunnen doen aan activiteiten. Kortom, een schenking van Ronde Tafel 41 die meer dan welkom is.
Over de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen is meer informatie te vinden op internet: www.leergeldzuidoostgroningen.nl
Bron: HJ Pleiter