Video van de Sint Maartenoptocht in Sellingen

SELLINGEN – Koude handen, maar volop licht in het dorp Sellingen.
Op de Brink verzamelden zich zaterdagavond 7 november 140 kinderen. Met de lampion in de hand stonden ze klaar voor een gezellige tocht door het dorp. Om zes uur ’s avonds vertrok de stoet. De kleurrijke lampionnen zorgden voor een sfeervol gezicht in de straten van Sellingen. Fanfareorkest Jeduthun stond op verschillende plekken langs de route en verzorgde daar de muzikale omlijsting. Tussendoor zongen de kinderen de liedjes die ze op school hadden geleerd.
De deelnemers trotseerden de frisse temperatuur en na afloop wachtte een lekkere beloning. De kinderen kregen een zakje snoep mee en een beker warme chocolademelk om weer op te warmen.
Video: GenAmedia Nieuws/Aike Godlieb
De video vindt u ook hier.